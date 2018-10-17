اعتقال وكيل شركة “تويوتا” اليابانية لصناعة السيارات في إيران

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مدير شركة ” ايرتويا”- الوكيل الحصري لشركة “تويوتا” اليابانية لصناعة السيارات في إيران- على خلفية تورطه في قضية استيراد سيارات بطريقة غير قانونية.

وقال المدعي العام في طهران “عباس جعفري دولت آبادي”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن “السلطات اعتقلت مدير شركة ايرتويا للسيارات مع أحد موظفي الجمارك الإيرانية؛ بسبب تورطهما في قضية استيراد سيارات بطريقة غير قانونية”.

وأضاف آبادي: “تم اعتقال مدير الشركة الدكتور عبدالرضا فهيمي على خلفية صفقة السيارات التي تم توريدها إلى محافظة بندر عباس جنوب إيران”، مشيرًا إلى أن “التحقيقات تجري بشأن صفقة استيراد سيارات بطريقة غير قانونية إلى إيران”.

واعتقلت السلطات الإيرانية، خلال الشهر الماضي، عددًا من المسؤولين، من بينهم مساعد وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمداري، على خلفية هذه القضية.

وخلال الفترة من 28 يوليو وحتى 30 ديسمبر من العام الماضي، تم تسجيل 6481 طلبية سيارات على الموقع الرسمي لمنظمة استيراد السيارات الأجنبية، حيث جرى استيراد تلك السيارات بسعر الدولار الذي حددته الحكومة الإيرانية في أبريل الماضي، وهو 42000 ريال إيراني لكل دولار، فيما تم بيعها بقيمة الدولار في الأسواق الحرة والذي وصل في الأسابيع القليلة الماضية إلى نحو 190 ألف ريال لكل دولار.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني رئيس السلطة القضائية إلى معالجة القضية، في إشارة إلى احتمال حدوث “فساد منسق” في استيراد وبيع السيارات الأجنبية.