أمريكا تفرض عقوبات على شركة صرافة في العراق للاشتباه بصلتها بتنظيم “داعش”

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة “آفاق دبي” للخدمات المالية ومقرها العراق، والتي يعتقد أنها تنقل أموالًا لتنظيم “داعش“.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أضاف شركة آفاق دبي على قائمته الخاصة بالمتطرفين العالميين؛ بسبب “المساعدة في الدعم المالي أو المادي أو الفني أو رعاية هذا الدعم أو تقديمه” لتنظيم داعش”.

يأتي هذا الإجراء عقب قرار من البنتاجون، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، يستهدف مجموعة مالية تدعم تنظيم داعش.

وقالت وزارة الخزانة: “إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود أمريكية أوسع نطاقًا تستهدف شبكة من شركات الخدمات المالية، التي تمكن تنظيم داعش من تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط.”

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتخذت وزارة الخزانة إجراء ضد مقدمي تسهيلات مالية لتنظيم داعش ذوي صلة بمنطقة الكاريبي والشرق الأوسط. واتخذت الوزارة إجراء بحق مجموعة صرافة في سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقالت وزارة الخزانة: إن “آفاق دبي” كائنة في العراق وليس لها فروع في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من اسمها.

وأضافت أن اثنين من ممولي تنظيم داعش يديران آفاق دبي، ومنذ أوائل 2018 تعمل الشركة على غسل أموال للتنظيم وتقدم أموالًا إلى أسر فيه.