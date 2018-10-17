“تسلا” تتفق على موقع تشييد أول مصنع جيجا في الصين بملياري دولار

وقعت شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، الأربعاء، اتفاقًا مع حكومة شنغهاي للحصول على قطعة أرض مساحتها 860 ألف متر مربع، لتشييد أول مصنع جيجا لها خارج الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة عن الاتفاق في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

ويعتبر الاتفاق خطوة مهمة للشركة ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك صوب صناعة سيارات “تسلا” محليًا في السوق الصينية سريعة النمو.

ووقعت “تسلا” اتفاقًا طال انتظاره مع السلطات في شنغهاي في يوليو/تموز الماضي، لبناء أول مصانعها خارج الولايات المتحدة الذي سيرفع حجم التصنيع العالمي لديها إلى مثليه، وسيسهم في خفض سعر سيارات “تسلا” بأكبر سوق سيارات في العالم.

وقال روبن رين نائب رئيس تسلا للمبيعات العالمية في بيان صدر عنه، إن “تدبير هذا الموقع في شنغهاي، حيث سيقام أول مصنع جيجا لتسلا خارج الولايات المتحدة، خطوة مهمة صوب ما سيصبح موقعنا التصنيعي المتقدم والمطور تطويرًا مستدامًا التالي”.

ولم تذكر الشركة سعر قطعة الأرض لكن مكتب التخطيط وموارد الأرض في شنغهاي قال اليوم إن قطعة أرض مساحتها 864 ألفًا و885 مترًا مربعًا بيعت في مزاد بسعر 973 مليون يوان (140.51 مليون دولار).

وكان الاتفاق الذي أبرمته “تسلا” مع حكومة شنغهاي في يوليو/تموز ينص على افتتاح مصنع في المدينة الصينية بطاقة إنتاج سنوية 500 ألف سيارة.

وسيسهم المصنع الجديد في استكشاف الفرص في سوق سيارات الطاقة الجديدة سريعة النمو في الصين، وهي فئة تضم السيارات التي تعمل بالبطارية والسيارات الهجين، حتى مع تباطؤ سوق السيارات عمومًا في الصين.

وكان أكبر اتحاد لمصنعي السيارات الصينيين قال الأسبوع الماضي إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة زادت 54.8% في سبتمبر/أيلول و81.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 721 ألف سيارة.

وبدأت “تسلا” في توظيف عاملين لمصنعها الجديد في شنغهاي في أغسطس/آب.

وقالت الشركة من قبل إنها ستجمع السيولة من أسواق الدين الآسيوية لتمويل تشييد المصنع الذي ستبلغ تكلفته نحو ملياري دولار.