أبوظبي: مشروع لتحويل النفايات إلى وقود للطائرات‎

أعلنت مجموعة “الاتحاد للطيران” الإماراتية وشركة “تدوير” لإدارة النفايات، في أبوظبي، الثلاثاء، عن التعاون في مشروع بحثي لاستكشاف السُبُل التي يمكن من خلالها تحويل النفايات إلى وقود للطائرات.

ويهدف المشروع، بحسب مجموعة “الاتحاد للطيران”، إلى العمل على استخدام وقود الطائرات النهائي الناتج عن المشروع في رحلات الشركة.

ووقّعت مذكرة تفاهم في مقر “الاتحاد للطيران”، حيث تم الاتفاق على البدء بإعداد دراسة جدوى مبدئية “لتطوير مرفق رائد لتحويل النفايات إلى وقود في أبوظبي”، بحسب بيان “الاتحاد للطيران”.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بالمجموعة: إن “تقنية تحويل النفايات إلى وقود حيوي تعد إحدى التقنيات المتقدمة، التي ترى الاتحاد للطيران أنها ستحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في قطاع الطيران”.

و”الاتحاد للطيران”، ومقرها أبوظبي، إحدى شركات النقل الجوي الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب “طيران الإمارات” في دبي.