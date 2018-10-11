أصحاب المتاجر ينضمون للإضراب في إيران (صور)

انضم عددٌ من أصحاب المتاجر في إيران، اليوم الخميس، إلى الإضراب الذي ينفذه سائقو الشاحنات في عدد من مناطق البلاد؛ ما أضرَّ بحركة نقل البضائع والمشتقات النفطية بين المدن الإيرانية.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، “أن عددًا من أصحاب المتاجر في إيران رفضوا فتح أبوابهم احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانضموا إلى الإضراب الذي ينفذه سائقو الشاحنات في عشرات المدن، وسط المخاوف الاقتصادية الواسعة الانتشار”.

وقالت المصادر، إن أصحاب المتاجر رفضوا فتح متاجرهم في مدن كبرى مثل: تبريز وأصفهان وشيراز وبعض مناطق العاصمة طهران، كما شملت كرج، وأردبيل، وقزوين، وقشم، وسنندج، وكرمنشاه”، مضيفة أن “الإضراب جاء احتجاجًا على الفقر والتضخم، والبطالة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية”.

وبدأ سائقو الشاحنات الإضراب منذ أكثر من أسبوعين في مختلف المناطق؛ ما أثَّر على نقل البضائع والمشتقات النفطية لنحو 320 مدينة إيرانية على الأقل.

وبثَّ موقع “إيران واير” المعارض الذي يقع مقره في مدينة “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقاطع فيديو لعدد كبير من الشاحنات المتوقفة في مدينة “درود” بمحافظة لرستان غرب إيران.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية، دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة هبوط وانهيار حيث وصلت العملة الوطنية إلى مستويات قياسية.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يقارب من مليون سائق شاحنة في إيران يعملون في نقل البضائع والركاب.

واعتقلت السلطة القضائية أكثر من 300 سائق من الشاحنات خلال الجولة الأخيرة من الإضرابات وهددتهم بالقتل.