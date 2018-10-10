“المراعي” السعودية تعتزم إصدار “صكوك دولارية” 

عيّنت شركة “المراعي” السعودية، أكبر شركات منتجات الألبان في الخليج، بنوكًا من بينها “اتش.اس.بي.سي” و”أبوظبي الأول” لترتيب بيع صكوك دولارية.

ووفق “رويترز”، قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن الإصدار من المتوقع أن يكون بالحجم القياسي وهو ما يعني أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

ويمثل البيع باكورة إصدارات شركة المراعي في أسواق الدين العالمية إذ إن الشركة السعودية لم تصدر سوى سندات بالريال السعودي فقط حتى الآن.

وامتنع مكتب علاقات المستثمرين في الشركة عن التعليق على الخطة وقال إنه لا يرد على الشائعات.