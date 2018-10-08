توزيع حصة “أبراج” في صندوق رعاية صحية بمليار دولار

قررت شركة “أليكس بارتنرز”، المدير المؤقت لصندوق الرعاية الصحية التابع لشركة “أبراج“، والبالغة قيمته مليار دولار، إعادة توزيع حصة شركة الاستثمار المباشر المتعثرة في الصندوق على مستثمرين آخرين.

وقالت مصادر مطلعة: إنّ “هذه الخطوة تعكس رغبة بعض المستثمرين الآخرين بالصندوق في قطع علاقاتهم بأبراج، التي تتخذ من دبي مقرًا، قبل أن تتولى تي.بي.جي إدارة الصندوق”.

لكن تلك الخطوة دفعت البنوك المحلية، التي قدمت قروضًا لشركة “أبراج” بضمان حصتها في الصندوق، إلى دراسة اتخاذ إجراء قانوني بحق “أليكس بارتنرز”؛ لأنّ هذا القرار سيجعلها تواجه احتمال عدم تلقي أي عوائد، بحسب المصادر.

وأحجمت “أليكس بارتنرز” عن التعليق، وامتنعت المصادر عن الكشف عن حجم الحصة المقرر إعادة توزيعها.

وكان صندوق الرعاية الصحية مصدرًا لكثير من مشكلات “أبراج”، بعدما بدأ مستثمرون مثل مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” ومؤسسة “التمويل” الدولية في سؤال “أبراج” عن كيفية استخدامها لبعض أموال الصندوق.

وأثار ذلك أزمة استمرت شهورًا في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أسفر عن عملية تصفية للشركة وبيع صناديقها.

وذكرت المصادر أنّ “البنوك، التي كانت تتوقع من أليكس بارتنرز بيع حصة أبراج في الصندوق لشركاء آخرين أو تقليص الحصة، تعتبر هذه الخطوة أسوأ سيناريو محتمل لها”.

وتجري “تي.بي.جي” محادثات حصرية لضم صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج إلى صندوقها “رايز”، وفقًا لما أظهرته رسالة بعثتها “أليكس بارتنرز” إلى موظفي الصندوق واطلعت عليها “رويترز” الشهر الماضي.

وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها صندوق رايز 2.1 مليار دولار.