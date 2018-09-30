الصادرات المصرية للخارج تحقق قفزة بنسبة 10%

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات في مصر (هيئة رسمية)، اليوم الأحد، عن تحقيق الصادرات والواردات غير البترولية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري رقمًا جديدًا لتسجل الصادرات 14 مليارًا و992 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 10%.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن التبادل التجاري حقق زيادة ملموسة بلغت 11.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 إذ سجل 59 مليار و683 مليون دولار.

وبيّن أن الواردات قفزت هي الأخرى بنسبة زيادة قدرها 12% إذ بلغت 43 مليارًا و143 مليون دولار مقارنة بـ38 مليارًا و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري هي الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و515 مليون دولار، ومن ثم تركيا بقيمة مليار و390 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و24 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن هناك رقمًا آخر مهمًا يتعلق بارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقق خلال الثمانية أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 28.2%، إذ سجلت 4 مليارات و406 مليون دولار، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية دون الدول العربية خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 19.5%.

وجاءت أبرز القطاعات والصناعات المصرية التي شهدت رواجًا خارجيًا قطاع المفروشات بنسبة 61.6%، وقطاع المنتجات الجلدية بنسبة 34.6%، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 28.1%، وقطاع مواد البناء بنسبة 26.4%، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%.