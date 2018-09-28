الإضرابات تربك حركة الطيران في أوروبا

تستعد “رايان إير” يوم الجمعة، لمواجهة إضراب آخر للعاملين، في الوقت الذي تفرض فيه الإضرابات في 6 دول أوروبية، خصوصًا بين أطقم الطيران، إلغاء رحلات، بما سيؤثر على خطط ما يزيد على 40 ألف مسافر.

وواجهت “رايان إير” -وهي أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا– سلسلة إضرابات منذ أن اعترفت بنقابات العمال للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما أدى إلى إلغاء رحلات وأجبرها على التفكير في التراجع عن خطط النمو قصيرة الأجل إذا استمرت الاضطرابات العمالية.

وأخطرت طواقم الطيران في ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وهولندا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى الطيارين في ألمانيا، “رايان إير” بالإضراب، الذي سيستمر لمدة 24 ساعة لزيادة الضغط في المحادثات بشأن الأجور وظروف العمل.

وألغت “رايان إير” مبدئيًا 150 رحلة بسبب ما قالت إنه إضراب غير ضروري من قبل “أقلية محدودة من طواقم الطيران”.

وقالت الشركة يوم الخميس، إنها تتوقع إلغاء ما يصل إلى 100 رحلة أخرى، بعد أن قال الطيارون الألمان إنهم سينضمون إلى الإضراب.

وتقول الشركة الإيرلندية إنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة من المفاوضات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات عمالية جماعية مع موظفين في أيرلندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.