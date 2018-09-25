شركة “فولفو” للشاحنات توقف أنشطتها في إيران

أعلنت شركة “فولفو” لتصنيع الشاحنات، اليوم الاثنين، وقف جميع أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال المتحدث باسم الشركة، فريدريك ايورسون، إن “العقوبات جعلت من الصعب نقل وإرسال المواد إلى إيران التي لم تعد متوفرة، ولذلك قرر مديرو الشركة وقف أنشطتهم في إيران”.

وأضاف ايورسون: “مع استئناف العقوبات الامريكية لن يعمل النظام المصرفي في إيران بعد الآن لن نتمكن من تلقي أموال في بلادنا”.

وفشلت جهود الاتحاد الأوروبي بمنع الشركات الأوروبية من الإنسحاب من إيران وحمايتها من العقوبات الأمريكية، ودفعت الإجراءات الأمريكية البنوك إلى التوقف بفعالية عن التعامل مع إيران.

وكانت تقارير صحفية إيرانية أشارت إلى أن هناك 202 ألف شاحنة متآكلة في إيران تحتاج إلى الاستبدال والتجميع من قبل الشركات الكبرى مثل مرسيدس بنز وفولفو وسكانيا ورينك تراكس.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات ضد إيران في مطلع آب/أغسطس الماضي، حذرت حكومة دونالد ترامب ألمانيا ودول أوروبية أخرى من أي استثمار في إيران.

وقبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، أعلنت فولفو أنها تخطط لإطلاق أكبر سوق لها في الخليج وشمال إفريقيا.

وفي وقت سابق قالت الشركة الألمانية دايملر إنها أوقفت أنشطتها التجارية في إيران في أعقاب استئناف العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.