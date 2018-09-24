اختيار شركة لإدارة صناديق أبراج في أفريقيا

قالت مصادر مطلعة إنه وقع الاختيار على أكتيس باعتبارها صاحبة العرض المفضل لحقوق إدارة صناديق أبراج في أفريقيا، مع بدء القائمين على التصفية في فصل عمليات الشركة التي كانت ذات يوم أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط.

ومن بين عمليات أبراج الأخرى، دخلت “تي.بي.جي” في مفاوضات حصرية للسيطرة على إدارة صندوق أبراج للرعاية الصحية البالغة قيمته مليار دولار، بحسب خطاب لموظفي الصندوق اطلعت عليه “رويترز”.

وأبلغ اثنان من المصادر “رويترز”، أنّ شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول تخوض عملية للاستحواذ على صندوق أبراج في تركيا، في حين تسعى شركة كولوني كابيتال ومقرها الولايات المتحدة للاستحواذ على صندوقها في أمريكا اللاتينية.

وأبراج شركة متخصصة في الأسواق الناشئة قيمتها 13.6 مليار دولار، ولها أكثر من 200 استثمار، لكن في أواخر العام الماضي أثار أربعة مستثمرين شكوكًا في استخدامها لأموالهم بصندوق للرعاية الصحية، مما سبب أزمة لأبراج والقائمين على تصفيتها المؤقتة.

وامتنعت أكتيس والقائمون على التصفية المؤقتة عن التعليق، كما أحجمت بروكفيلد وكولوني عن التعقيب.