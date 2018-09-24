بلومبيرغ: لهذه الأسباب أجّلت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” طرح أسهمها للاكتتاب العام

علّلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية تأجيل “شركة الإمارات العالمية للألمنيوم” طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، بأنه ناتج عن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الألمنيوم ومنتجات الحديد، وجعلت الوقت الحالي غير مناسب.

ونسبت بلومبيرغ هذه المعلومات إلى مصادر ذات إطلاع رفضت نشر أسمائها.

وتُعتبر “الإمارات العالمية للألمنيوم” المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أكبر شركة تصدير غير نفطية في الإمارات، وواحدة من أكبر خمس شركات لانتاج الألمنيوم في العالم، إذ تستأثر بنحو 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم. فهي تنتج حاليًا قرابة 2.6 مليون طن سنويًا.

ضحية رسوم ترامب

وكان الرئيس الأمريكي فرض، في وقت سابق من العام الحالي، رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وذلك في نطاق عقوبات أو حرب تجارية على الصين. لكن هذه التعريفات جعلت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” آخر ضحايا إجراءات ترامب، كما قالت بلومبيرغ، إذ إن السوق الأمريكية أساسي لصادرات الشركة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة” خلدون المبارك توقع في شهر مايو الماضي أن يتم طرح أسهم شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، للاكتتاب العام في النصف الثاني من 2018 أو مطالع 2019.

لكن بلومبيرغ نقلت عن مصادر رسمية في الشركة، القول، بأن كل الاستعدادات اللازمة جاهزة لطرح الأسهم للاكتتاب، لكن التنفيذ ينتظر أن تصبح ظروف السوق مواتية، وهو الأمر ليس متوقعًا قبل 2019.

يشار إلى أن “الإمارات العالمية للألمنيوم” التي تستثمر في مجالات عديدة ثقيلة، تندرج بين أكبر الشركات في دولة الإمارات من حيث الإيرادات والأرباح، خارج قطاع النفط والغاز، وتربط إنتاج الإمارات مع حوالي 60 دولة وأكثر من 300 عميل صناعي بينهم الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمتلك شركة تنمية وتعدين في غينيا فضلًا عن مصنع في الصين لإنتاج فحم الكوك المكلّس.