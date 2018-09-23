سيمنس الألمانية تسعى لـ “إنارة العراق” بصفقة قيمتها 13 مليار يورو

توجه جوزيف كايزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية العملاقة، اليوم الأحد، إلى بغداد، بهدف التنسيق والإعداد لتوقيع اتفاقية تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو، لإعادة بناء وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.

وأفادت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية أن “سيمنس”، أكبر شركة في أوروبا مختصة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، والتي تتخذ من ميونيخ مقرا لها، بصدد إبرام صفقة ضخمة مع الحكومة العراقية.

وكشفت مصادر حكومية للصحيفة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصلت، الأسبوع الماضي، برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وأيدت هذه الصفقة، وذلك بعد ورود أنباء عن نية شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية المنافسة لـ”سيمنس” توقيع اتفاقية مماثلة مع بغداد.

ويرافق وزير الشؤون الاقتصادية الألماني، توماس بارايس، رئيس “سيمنس” في زيارته إلى العاصمة العراقية، في مؤشر على الدعم الحكومي الألماني للصفقة الوشيكة.

ورغم غنى العراق بالنفط وموارد الطاقة غير أنه يعاني من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة إهمال هذا القطاع من قبل المسؤولين الذين ينشغلون بالنزاعات السياسية أكثر من انشغالهم بالوضع الخدمي، كما يقول ناشطون عراقيون.

وكان العراق يستورد الكهرباء من إيران خلال السنوات الماضية لكنه توقف، في الفترة الأخيرة، ما أدى لزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب، بدوره، في إطلاق موجة من الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي العراق.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” تعهد بمساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء، وغرد عبر حسابه الموثق على تويتر “خارطة طريقنا في العراق ستوفر كهرباء مستقرة للبلاد، وتؤمن 60 ألف فرصة عمل جديدة”.