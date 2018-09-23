زين الكويتية: وحدة العراق تحصل على حكم بمنع مطالبتها بغرامة 100 مليون دولار

قالت شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الأحد إن وحدتها العراقية (زين العراق) حصلت على حكم من محكمة التمييز يلزم هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق بمنع مطالبتها بغرامة قدرها 100 مليون دولار.

وقالت زين الكويتية في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الإلكتروني إن هذا الحكم يأتي “لكون الغرامة جاءت دون سند قانوني”.

وأضاف البيان أن الحكم صدر في 28 آب/ أغسطس الماضي واستلمته الشركة في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وكان مجلس الطعن التابع لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية أصدر في 2017 قرارًا نهائيًا يؤيد فيه إلزام زين العراق بدفع الغرامة، التي فرضت عليها بسبب مزاعم باستخدام نطاقات لأرقام المشتركين دون الحصول على موافقة الهيئة، لكن الشركة لجأت للقضاء لمنع هذا القرار.