لأول مرة.. مصر تستعين بشركات خاصة لإنشاء المطارات 

أعلن وزير الطيران المدني المصري، الفريق يونس المصري، إنشاء شركة مقاولات بالاشتراك مع القطاع الخاص، لتتولى مهام إقامة البنايات والمطارات والإنشاءات الخاصة بوزارة الطيران.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم السبت، أن الشركة المزمع إنشاؤها تضم شركتي أوراسكو العقارية وآركريدوم بنسبة مساهمة 20% لكل منهما مبدئيًا على أن يجري اختيار شركات أخرى للحصول على الحصة الحكومية في الشركة.

وأكد الفريق يونس أن أول أعمال هذه الشركة ستكون تطوير صالة رقم 1 في مطار القاهرة، في إطار خطة الدولة لتطوير ميناء القاهرة الجوي لأفضل مطارات العالم.

يذكر أن المشروع سبق أن أعلن عنه كمقترح في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يتم تنفيذه لاعتبارات لم يعلن عنها بعد.

وفتحت الدولة المصرية بهذه الخطوة المجال أمام القطاع الخاص، في الوقت الذي سيطرت فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على العديد من الإنشاءات والبنية التحتية، لكثير من المشروعات والمجالات التي امتدت لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات.