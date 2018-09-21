سرقة عملات رقمية بقيمة 62 مليون دولار من بورصة يابانية

قالت شركة تك بيرو كورب اليابانية المتخصصة في العملات الرقمية اليوم الجمعة، إنها تقدر حاليًا قيمة عملات رقمية سُرقت من بورصة تابعة لها في عملية قرصنة الأسبوع الماضي، بنحو 62 مليون دولار.

لكن الشركة أشارت إلى أن المبلغ مرشح للزيادة، نظرًا لأنه من المنتظر معرفة الأرقام الدقيقة فقط فور استعادة السيطرة الكاملة على خادم أجهزة الكمبيوتر الخاص بالشركة.

وقدرت الشركة في البداية المبلغ المسروق بنحو 6.7 مليار يَن (59.48 مليون دولار) حين أعلنت عن حادث القرصنة الذي تعرضت له بورصة زايف التابعة لها أمس الخميس.

وفي بيان صحفي نُشر اليوم الجمعة، قالت الشركة التي تتخذ من أوساكا مقرًا، إنها خلُصت إلى أنها جرت سرقة خمسة آلاف و966.1 بتكوين وستة ملايين و236 ألفًا و 810.1 موناكوين و42 ألفًا و327.1 بتكوين (كاش).

وأضافت أنه استنادًا إلى أسعار الإغلاق في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري لكل عملة، تصل القيمة الإجمالية إلى نحو سبعة مليارات يَن (62.10 مليون دولار) مضيفة أن نحو 4.5 مليار يَن هي أصول لعملائها.