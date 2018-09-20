شركة “دي.بي.آي” الفرنسية تشتري شركة مغربية للري

اشترت شركة “دي.بي.آي” الفرنسية للاستثمار المباشر، التي تركز على أفريقيا، حصة أغلبية في الشركة المغربية للتنقيط والضخ المتخصصة في الري، مقابل نحو 100 مليون دولار.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن أكثر من ثلثي المغرب هي أراضٍ زراعية، لكن تطبيق نظام الري لا يشمل سوى 16% من المناطق المزروعة.

وقال سفيان الأحمر، الشريك لـ “دي دي.بي.آي”:”هناك إمكانية كبيرة للتوسع في الري في أنحاء القارة الأفريقية، ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركة في عدد من المبادرات الإستراتيجية لمعالجة هذا”.

وتعد عملية الشراء هذه، أكبر صفقة استثمار مباشر في المغرب في 2018، وفقًا لبيانات جمعية الاستثمار المباشر للأسواق الناشئة.

واشترت “دي.بي.آي” الحصة من عائلة مغربية، أسست الشركة في العام 1995، وشركة الاستثمار المباشر “أميزس”.

وتبلغ استثمارات شركة “دي.بي.آي” 1.1 مليار دولار، وهي تركز على أفريقيا، وتستثمر في شركات تستفيد من النمو السريع للطبقة المتوسطة في القارة. وفي المغرب، تستثمر الشركة أيضًا في جامعة “يو.بي.إم”.

وبعد سنوات من الإعداد، يقوم المغرب بتحرير تدريجي للسوق لزيادة متانة الاقتصاد، ونجاح الإصلاح، وذلك لطموح المملكة إلى أن تصبح مركزًا ماليًا في أفريقيًا.

وبعد استقرار الدرهم، فإن التوقعات الاقتصادية للبلاد تضررت من ارتفاع أسعار النفط، وحملة مقاطعة من المستهلكين لثلاث من أكبر العلامات التجارية في البلاد، من بينها شركة “دانون” الفرنسية لمنتجات الألبان.