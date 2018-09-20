شركة “فولكسفاغن” توقف ناشطاتها وتنسحب من إيران

قررت شركة فولكسفاغن الألمانية وقف نشاطاتها بصورة شبه كاملة في إيران نزولاً عند الضغوط الأمريكية، بحسب ما أوردت وكالة “بلومبرغ”.

وأوضح السفيرالأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل لوكالة “بلومبرغ” أنه تم التوصل إلى اتفاق الثلاثاء بين الشركة والخارجية الأمريكية.

وبموجب هذا الاتفاق، تحتفظ “فولكسفاغن” بأنشطة محدودة للغاية في إيران تقتصر على الدواعي الإنسانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، والذي أتاح للشركات الغربية معاودة التعامل مع هذا البلد.

وعلى الإثر، أعادت واشنطن فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق.

وأوردت بلومبرغ أن فولكسفاغن تخلت عن المشروع الذي أعلنته في تموز/يوليو 2017 باستئناف بيع سيارات في إيران بعد غيابها عن هذا البلد لمدة 17 عامًا.