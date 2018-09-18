إغلاق كبرى شركات الأسمنت في مصر بعد فشل محاولات إنقاذها من الخسائر

قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، إنه سيتم إغلاق شركة “القومية للأسمنت”، التي تأسست عام 1956، وتُعد من كبرى شركات الأسمنت في مصر، بسبب فشل محاولات إنقاذها من الخسائر التي تتكبدها.

وأكد الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “cbc”، أن الحكومة المصرية تبذل محاولات شبهها بـ”المستحيلة”، من أجل وقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركة القومية للحديد والصلب، وإنقاذها من الإغلاق.

وأشار توفيق، إلى أن هناك 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال منها 73 حققت مكاسب تقدر بـ15 مليار جنيه، فيما خسرت 48 شركة 7.4 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن تكلفة إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 25 مليار جنيه، حتى تتعافى الصناعة مرة أخرى، خلال عامين، مع تطبيق خطة التطوير والتحديث، موضحًا أن هناك 9 شركات في قطاع الغزل والنسيج خسرت 2.7 مليار جنيه.

وكان وزير قطاع الأعمال قد صرح في وقت سابق بأنه خسائر “القومية للأسمنت” بلغت العام الماضي مليار جنيه، فضلا عن خسارتها نفس المبلغ العام الذي سبقه.