الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها المباشرة مع طهران

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، رسميًا، وقف رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها أوقفت الرحلات المباشرة من العاصمة البريطانية لندن إلى طهران، اعتبارًا من 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف البيان أن الرحلة الأخيرة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، ستكون من طهران إلى لندن في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعزت الشركة قرارها بوقف الرحلات المباشرة بين لندن وطهران لأسباب “تجارية”.

وتواجه الشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران، ضغوطًا، بسبب عقوبات أمريكية فرضتها الشهر الماضي على إيران، وأخرى مرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي 9 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها، وعلى الشركات الأجنبية المتعاملة معها.