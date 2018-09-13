ثاني أكبر شركة تأمين في العالم تغادر إيران

غادرت شركة “ميونخ ري” الألمانية، ثاني أكبر شركة تأمين في العالم، إيران على خلفية العقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها على طهران، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار الماضي.

ونقل تلفزيون “الحرية” التابع للمعارضة الإيرانية، عن السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينل قوله: إن “شركة ميونخ ري التي يبلغ دخلها نحو 49 مليار يورو، غادرت إيران بسبب العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة “ميونخ ري”، يواكيم رينون: إن”الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق الأمريكية، لقد قررنا الانسحاب من التجارة مع إيران”.

وتشير التقديرات إلى أن عوائد شركة “ميونخ ري” في إيران تبلغ 2 مليون يورو فقط، بينما تبلغ في الولايات المتحدة ما بين 4-6 مليارات يورو.

وكانت العديد من الشركات الأوروبية في قطاعات مختلفة، أعلنت تركها الاستثمار والتجارة مع إيران على خلفية فرض الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضدها.

وأعلن رئيس غرفة التجارة الألمانية، مارتن فان ليلين، في 7 من آب/أغسطس الماضي، انسحاب الشركات الألمانية من إيران، مضيفًا أن “المشكلة الرئيسة لأنشطة هذه الشركات في إيران هي التحويلات المالية”.

وقال:”بالرغم من أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يزال يسمح بالتداول مع إيران، إلا أن تسوية الصفقات الجديدة، وكذلك المعاملات القائمة لم تعد ممكنة من خلال البنوك بسبب العقوبات الأمريكية”.