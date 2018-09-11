“الوطنية للنفط” الليبية تعلق على فقدها بيانات حساسة

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، ضياع أي مستندات أو معلومات أو ملفات مهمة؛ بعد الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة.

وأكدت المؤسسة عدم صحة كل الأخبار المتعلقة بما نشر عن استهداف معلومات وتفاصيل خاصة بمكتب التسويق الدولي التابع لها.

وقالت المؤسسة عبر بيان صادر عنها، إن “كل معلومات المؤسسة المهمة التي تتعلق بالتصدير والعاملين، وكل ما يخص قطاع النفط على المستوى المحلي والدولي، مؤمنة بطريقة جيدة وحديثة، ولا يمكن الوصول إليها أو العبث بها”.

يذكر أن عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى مجموعة من وسائل الإعلام المحلية، ذكرت أنه بعد الهجوم على مقر المؤسسة، تم ضياع مستندات قيمتها 12 مليار دولار، وحرق ملفات بالغة الأهمية.

يشار إلى أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط، تعرض لهجوم مسلح من قبل 3 أشخاص من ذوي البشرة السمراء، أطلقوا النار بكثافة داخل المقر، ونتج عن هذا الهجوم عدد من الانفجارات، وتم احتجاز عدد من الموظفين قبل أن تخلصهم قوة الردع، في حين أسفر الهجوم عن مقتل موظفين، في الوقت الذي تم فيه مقتل المهاجمين الثلاثة، وفق بيانات أمنية في العاصمة طرابلس.