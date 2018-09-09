كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تدخل السودان

قالت كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة بالشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنها بدأت العمل في السودان لتنضم إلى العدد القليل من الشركات الأجنبية التي تدخل البلد منذ رفع العقوبات الاقتصادية عنه العام الماضي.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية في ظل نقص العملة الأجنبية والارتفاع المستمر لسعر الدولار في السوق السوداء؛ ما يضعف القدرة على الاستيراد ودفع الأسعار للصعود.

ووظفت كريم، التي قالت إن “خدماتها متاحة الآن في العاصمة الخرطوم” عشرة سودانيين وضمت مئات السائقين للتطبيق لبدء أنشطتها.

وتتوقع الشركة، أن يرتفع عدد موظفيها في السودان إلى ثلاثين، وأن تعمل في مدينة أخرى على الأقل قبل نهاية العام.

وقال المدير العام للأسواق الناشئة في كريم، إبراهيم مناع، “هدفي تغطية أكبر عدد ممكن (من المدن) في العام المقبل، أو العامين المقبلين”.

وأضاف، أن “السودان قد يصبح من أكبر أسواق كريم من حيث عدد الرحلات بسبب عدد السكان والطلب على خدمات النقل”.

وقال مناع، إن “كريم تنوي إعادة استثمار الإيرادات التي تحققها في السودان داخل البلد خلال العامين المقبلين أو ثلاثة الأعوام المقبلة مع تنمية الشركة أعمالها”.

وستتنافس كريم مع عدد من تطبيقات طلب سيارات الأجرة المحلية مثل: ترحال، لكن أوبر تكنولوجيز لا تعمل في البلد.

وقد يكون تحويل الأموال من السودان صعبًا بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.

ومازالت البنوك الأجنبية تتوخى الحذر في التعامل مع السودان، إذ يظل البلد مدرجًا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب – إلى جانب إيران وسوريا وكوريا الشمالية – رغم رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية.