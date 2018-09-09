صحيفة: مؤسس مجموعة علي بابا الصينية سيعلن إجراءات خلافته غدًا الاثنين

المصدر: أ ف ب

قالت مجموعة “علي بابا الصينية” العملاقة للتجارة الإلكترونية، اليوم الأحد، إن مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي “جاك ما” سيعلن، يوم غد الاثنين، الإجراءات المقررة لخلافته، ولكنه لن يتقاعد فورًا من عمله.

ونفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، التي تملكها مجموعة علي بابا، الأنباء التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الجمعة، والتي تفيد بأن “جاك ما” أحد أكبر أثرياء الصين سيتخلى، الاثنين، عن مهامه.

وكتبت المجموعة في الصحيفة التي تصدر من هونغ كونغ، أن جاك ما سيكشف يوم غد الاثنين في يوم عيد ميلاده الرابع والخمسين عن “استراتيجية لخلافته”، لكنه سيبقى رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة حتى إشعار آخر.

وكان جاك ما تخلى في 2013 عن الإدارة العامة لعلي بابا.

وصرح “جاك ما” لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه ينوي تكريس وقته لأعمال خيرية في قطاع التعليم، لكنه سيواصل تقديم المشورة للمجموعة.

وقال ناطق باسم مجموعة علي بابا، إن التصريحات التي أدلى بها جاك ما للصحيفة “أُخرجت عن سياقها، وفي الواقع خاطئة”.

وجاك ما، المدرس السابق للغة الإنكليزية الذي يوصف بأنه “عصامي حقيقي”، يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أصحاب الثروات في العالم، حسب وكالة بلومبيرغ ويملك ما يقدر بأربعين مليار دولار.

وكانت قيمة “علي بابا” في بورصة نيويورك تبلغ 420 مليار دولار، الجمعة.

ويعمل في مجموعة علي بابا التي تأسست في 1999 حوالي 85 ألف موظف، ويبلغ حجم أعمالها السنوي 40 مليار دولار. وتهيمن منصتاها للتجارة الإلكترونية “تاوباو” و”تي مول” على ستين في المئة من سوق الصين.

ولهذه المجموعة وجود أيضًا في قطاع المعلوماتية والسينما والمال.