ألمانيا : تراجع الطلب على التوريدات الصناعية في يوليو

تراجع الطلب على التوريدات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في شهر تموز/ يوليو، بسبب ضعف الطلب الخارجي، وذلك في علامة جديدة على أن المصانع بأكبر اقتصاد أوروبي تتأثر سلبًا بسياسات الحماية التجارية، وفق بيانات اليوم الخميس.

وقال معهد الإحصاء الاتحادي، إن عقود السلع الألمانية الصنع انخفضت 0.9 % بعد هبوطها 3.9 % وفقًا للبيانات المعدلة للشهر السابق، وتخالف القراءة تقديرات المحللين إذ توقعوا ارتفاعًا نسبته 1.8 %.

وأشارت البيانات، إلى أن الطلبيات الخارجية هبطت 3.4 %، وجاء أكبر انخفاض في الطلب من الزبائن خارج منطقة اليورو، وارتفعت الطلبيات المحلية 2.4 %.

وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى أن الضبابية المرتبطة بالتجارة الخارجية هي السبب الرئيس وراء انخفاض الطلبيات في ستة من الأشهر السبعة الأخيرة.

وقالت الوزارة “الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية تباطأت بشكل ملحوظ منذ بداية العام بعد أداء نشط جدًا في النصف الثاني من 2017”.

وأضافت “الضبابية السائدة على الصعيد العالمي والناجمة عن النزاعات التجارية ربما كان لها دور هنا”.