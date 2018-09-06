هيئة الأسواق توافق على استحواذ “عقارات الكويت” على المنتجعات

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، على مستند عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي المعدل الذي قدمته شركة عقارات الكويت للاستحواذ على جميع أسهم الشركة الدولية للمنتجعات الكويتية.

وأوضحت عقارات الكويت، في بيان بموقع بورصة الكويت، أن “الصفقة ستجري على أساس مبادلة سهم الدولية للمنتجعات بعدد 0.455 سهم في عقارات الكويت”.

وأضاف البيان، أن “فترة تجميع الأسهم ستبدأ من اليوم وحتى الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتقرر تعيين مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار مديرًا لعملية الاستحواذ”.

وتأسست عقارات الكويت في 1972 وأُدرجت في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسمالها المدفوع 90.67 مليون دينار (299.6 مليون دولار) وتملك الشركة الدولية الكويتية للاسثتمار 13.6% فيها.

أما الدولية للمنتجعات فتأسست 1976 وأُدرجت في 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع 15.448 مليون دينار، وتملك الشركة الدولية الكويتية للاستثمار 15% فيها وعقارات الكويت 8.8% ومراسي ون 9.1%.