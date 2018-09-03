مصر تنذر “أوبر” و “كريم” وتلوح بمنعهما من إتمام الاستحواذ

وجهت السلطات المصرية إنذارًا لشركتي “أوبر” و”كريم”، لتزويدها ببيانات تخص مفاوضات مفترضة بينهما؛ لاستحواذ إحداهما على الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال جهاز حماية المنافسة في مصر في بيان رسمي اليوم الإثنين إنه “خاطب الكيانين لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات بنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جولات تفاوض في هذا الشأن”.

وذكر البيان أن تحذيره جاء بناء على ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعتي “أوبر” و”كريم” بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة “كريم” لشركة “أوبر” واستحواذ الأخيرة عليها.

وأضاف البيان: “في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من القانون، التي تنص على: (تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج، إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون)، وحيث نصت المادة 1 من القانون على: (تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها)”.

واستكمل البيان: “بناءً عليه فقد وجَّه الجهاز إخطارًا رسميًا لكلتا الشركتين بأن أي اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية، ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاقًا بين أشخاص متنافسين، وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة.

وتضمن: “ذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز، ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة، والمستهلك يتعذر تداركه وتشكل مخالفة للقانون، وقد شارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا؛ لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضررًا على حرية التجارة بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

واختتم البيان: “جدير بالذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة، قام بمنع اندماج كان مزمعًا حدوثه بين شركتي “Uber” و”Grab”، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية، ما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة، كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج”.