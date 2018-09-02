السعودية.. بدء إصدار فواتير الكهرباء اعتبارًا من الـ 10 من سبتمبر المقبل

تبدأ الشركة السعودية للكهرياء في الـ 10 من أيلول/ سبتمبر المقبل إصدار الفواتير على أن تستمر في ذلك تباعًا ولعدة أيام.

وطلبت الشركة من المشتركين المبادرة للاشتراك في خدمة الرسائل النصية من خلال إرسال رقم الحساب إلى “500120 ” لإشعارهم فور صدور الفاتورة .

وكانت الشركة أعلنت أمس عن إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام من خلال برنامج تيسير على 6 أشهر، في حال رغب المشترك بذلك .

وقالت إن “قيمة تصفية نهاية العام تُمثل الفارق بين ما يدفعه المشترك (قسط تيسير) من جهة وقيمة الفاتورة عن استهلاكه الشهري من جهة ثانية”.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن قرارها بإتاحة إمكانية تقسيط تصفية نهاية العام يهدف إلى تقديم مزيد من التسهيلات في السداد للمشتركين في برنامج تيسير.

وأضافت: يتم حساب قيمة قسط تيسير الشهري بشكل دقيق، وليس عشوائيًا، وذلك بناء على متوسط استهلاك المشترك خلال الـ 12 شهرًا السابقة على تموز/ يوليو الماضي.