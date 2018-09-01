تقرير: أمام إيران 40 يومًا قبل أن توقف روسيا والصين التبادل المالي معها

قال تقرير لوكالة أنباء إيرانية، اليوم السبت، إن روسيا والصين ستوقفان التبادل المالي مع إيران في حال لم تقم الحكومة الإيرانية بإعلان الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”.

وذكرت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية، أن “أمام إيران 40 يومًا لإقرار اتفاقية مجموعة العمل المالي (FATF)”، مشيرة إلى أن “هذه المجموعة تتمتع بالكثير من النفوذ والسلطة”.

ولفت التقرير إلى أن “إيران إذا لم تقم حتى العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بإقرار اتفاقية FATF، فإن روسيا والصين -فضلًا عن الدول الغربية- ستوقفان التبادل التجاري والمالي مع إيران”.

وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الخاصة، هي منظمة دولية تشكلت في العام 1989 من قبل 7 دول، هي: (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) لمكافحة غسيل الأموال.

وكان مرشد إيران علي خامنئي، دعا في 20 من شهر يونيو/حزيران الماضي برلمان بلاده، إلى عدم تمرير انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية، بعدما اضطر رئيس البرلمان علي لاريجاني في العاشر من الشهر ذاته، وبضغط من النواب المتشددين إلى تأجيل المناقشة والتصويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بسبب خلافات ومشادات كلامية بين النواب الإصلاحيين والمحافظين.

وفي يوم 18 من شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلن المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني عباس كد خدايي، رفض المجلس بنود انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال إن “مجلس صيانة الدستور لن يمرر هذه الاتفاقية لأنها لا تتوافق مع القانون، والشرعية، والدستور الإيراني”.