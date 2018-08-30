شاهد بالصور.. سيارة بوتين الجديدة من صناعة روسية

كشفت روسيا عن سيارة فاخرة جديدة في معرض موسكو للسيارات كما عرضت سيارة ليموزين محلية الصنع قادها الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم تنصيبه التي بثتها محطات التلفزيون.

وقُدمت السيارة (أوروس سينات) ذات الأربعة مقاعد للصحفيين باعتبارها أحدث إضافة لتشكيلة سيارات كورتيدج روسية الصنع التي يرعاها بوتين، ومن المتوقع أن تضم المجموعة سيارة فان صغيرة وسيارة للطرق الوعرة ودراجة نارية.

أما الليموزين التي تحمل أيضًا علامة أوروس فقد ظهرت للعيان للمرة الأولى في مايو/ أيار حينما استخدمها بوتين بدلاً من سيارته المرسيدس خلال حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة ليبعث برسالة وطنية عن الاكتفاء الذاتي الروسي.

وتسعى روسيا لتقليل اعتمادها على السلع والتكنولوجيا المستوردة وهو اتجاه اكتسب زخمًا منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو.

وسلسلة أوروس من إنتاج معهد الأبحاث الروسي (نامي) بالشراكة مع شركة سولرز الروسية لصناعة السيارات.

وقال وزير الصناعة دينيس مانتوروف الذي شارك في إزاحة الستار عن السيارة الجديدة أمس الأربعاء إن عقود الطلبيات التجارية لسيارات أوروس ستوقع الشهر المقبل حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف أنه سيجري إنتاج 120 سيارة أوروس العام المقبل وأنه من المتوقع أن تدخل عربات الطرق الوعرة خط الإنتاج مع بداية 2010.

وقال مانتوروف إن الدراجة النارية الكهربائية أوروس لن تدخل الإنتاج قبل 2020.

وستحل الليموزين الجديدة محل سيارات السيدان الروسية زيل التي كانت لعقود السيارة الرسمية للزعماء السوفيت.