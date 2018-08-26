“كونتكت” المصرية للسيارات تصدر سندات توريق بقيمة 1.75 مليار جنيه

نفذت شركة “ثروة كابيتال” إصدار سندات توريق بقيمة 1.75 مليار جنيه (98.04 مليون دولار) لشركة “كونتكت” لتقسيط السيارات وشركاتها الشقيقة، وذلك بثلاثة آجال مختلفة.

وقالت ثروة، في بيان اليوم الأحد، إن “شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب التابعة لها اضطلعت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، في حين تولى ضمان الاكتتاب وترتيب الإصدار بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي، وقام البنك الأهلي المتحد والبنك التجاري وفا بدور ضامن التغطية المشترك”.

وتأسست ثروة كابيتال في 2001 وتعمل في الحلول والخدمات التمويلية وهيكلة وتنظيم وتغطية الاكتتاب في عمليات إصدار الدين للشركات.