في ظل تصاعد خلافهما التجاري.. تحويل شحنة فحم أمريكية من الصين إلى كوريا الجنوبية

حوّلت سفينة تحمل شحنة فحم من الولايات المتحدة وجهتها، أمس الجمعة، من الصين إلى كوريا الجنوبية، وذلك طبقًا لبيانات تتبع السفن بعد يوم من فرض الصين تعريفات بنسبة 25 % على الوقود الأمريكي.

وذكرت بيانات “تومسون رويترز” لتعقب السفن، أن السفينة “أندردوغ” أبحرت إلى الصين بعد تحميلها بشحنة فحم يبلغ حجمها 63 ألف طن متري في الـ23 من تموز/يوليو الماضي في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، إذ وصلت قبالة ساحل نانشان في الـ17 من آب/أغسطس الجاري.

وظلت السفينة تتسكع أسبوعًا قبالة ساحل الصين قبل أن تبحر إلى ميناء يوسو بكوريا الجنوبية، إذ من المتوقع أن تصله في الـ28 من آب/أغسطس الجاري.

وهذه إحدى شحنات أمريكية عديدة تم تغيير وجهتها وسط خلاف تجاري أمريكي مع الصين.

وفي الشهر الماضي تم تحويل شحنة فحم إلى سنغافورة بعد أن كانت متجهة أصلًا إلى الصين.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، تعريفات بنسبة 25 % على سلع صينية من بينها أشباه الموصلات والبلاستيك ومعدات السكك الحديدية.

وردّت الصين بفرض تعريفات جمركية على سلع بقيمة مماثلة تبلغ 16 مليار دولار تشمل النفط والفحم ومنتجات الصلب والأجهزة الطبية.