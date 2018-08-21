ترامب لا ينتظر الكثير من محادثات تجارية مع الصين هذا الأسبوع

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويترز يوم الاثنين، بأنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير في محادثات تجارية مع الصين تُعقد هذا الأسبوع في واشنطن.

وقال ترامب في مقابلة إنه ليس لديه “إطار زمني” لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين، والذي ينذر بفرض رسوم جمركية على جميع السلع المتداولة تقريبا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتجرى المحادثات هذا الأسبوع مع بدء سريان رسوم أمريكية على بضائع صينية بقيمة 16 مليار دولار في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش يوم الخميس إلى جانب رسوم انتقامية فرضتها بكين على بضائع أمريكية بقيمة مماثلة.

ويعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسات أيضًا هذا الأسبوع لبحث اقتراحات بفرض رسوم على بضائع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما سيبدأ في التأثير سلبًا بشكل مباشر على المنتجات الاستهلاكية.

وقال ترامب، إن مفاوضين صينيين سيصلون قريبًا، مضيفًا أنه لا يتوقع “الكثير” من النقاشات المتوسطة المستوى، وأن تسوية النزاع التجاري مع الصين “ستستغرق وقتًا”.

كما اتهم ترامب الصين بـ”التلاعب في عملتها اليوان لتعويض الاضطرار لسداد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن”، بينما قال إن “البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتبع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا”.

ومن المتوقع أن تعقد الاجتماعات يومي الأربعاء والخميس في واشنطن، وهي أول محادثات تجارية رسمية بين الولايات المتحدة والصين منذ يونيو حزيران، حين اجتمع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس مع ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين ولكن دون التوصل لأي اتفاقات.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت واشنطن وبكين في جولات متصاعدة تبادلا فيها فرض الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق رسوم يفرضها البلدان على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الأخرى بحلول الخميس.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع التي تصدرها الصين للولايات المتحدة تقريبًا والتي تزيد قيمتها على 500 مليار دولار.