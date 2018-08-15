زين الكويتية: محكمة بريطانية قررت حبس مالك مصنع سعودي 12 شهرًا

أفادت شركة زين للاتصالات الكويتية، اليوم الأربعاء، أن محكمة العدل العليا في بريطانيا أصدرت قرارًا بحبس مالك مصنع بلاستيك سعودي تخوض الشركة نزاعًا قضائيًا معه منذ 12 شهرًا.

وقالت، في بيان للبورصة الكويتية، إن قرار المحكمة جاء بسبب عدم تنفيذ مالك المصنع، وهو أحد مؤسسي شركة “زين السعودية”، قرارًا سابقًا من المحكمة “بوقف الدعوى الماثلة أمام المحكمة السعودية وشطبها فورًا لتفادي تنازع القرارات والحفاظ على شفافية وحسن سير الإجراءات في المملكة المتحدة”.

يذكر أن “زين” قالت في آذار/ مارس إن هيئة تحكيم دولية أصدرت حكمًا نهائيًا يلزم مصنع البلاستيك السعودي بدفع مبلغ يزيد قليلاً عن 527 مليون دولار لصالحها.

وأشارت إلى أن مطالبتها بهذه الأموال كانت “ناتجة عن مبالغ… في ذمة المدعى عليه تجاه شركة زين اعتبارًا من العام 2011 نتيجة تعاملات مع الشركة”.

وذكر بيان الشركة اليوم نقلاً عن المحكمة أن “هيئة التحكيم في لندن هي المختصة للنظر في هذا النزاع”.