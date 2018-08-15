تركيا ترفع الرسوم على واردات أمريكية منها السيارات والتبغ

قررت تركيا، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ، وفق ما جاء في مرسوم نشر في الجريدة التركية.

ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب إلى 120% وعلى المشروبات الكحولية إلى 140% وعلى التبغ إلى 60%.

وتعليقاً على القرار، قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي على حسابه على “تويتر” إن رفع تركيا الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية بموجب مبدأ المعاملة بالمثل “رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على اقتصادنا”.

ويأتي ذلك التحرك وسط تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب سجن أنقرة قسا أمريكيا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على ورادات الألومنيوم والصلب من تركيا مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب سجن أنقرة قسًا فضلاً عن قضايا دبلوماسية أخرى، بحسب “رويترز”.

ودفع الخلاف مع واشنطن الليرة إلى الهبوط لمستويات قياسية، إذ فقدت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.