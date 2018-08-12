اتهام مسؤولين إسرائيليين اثنين بتقديم رشاوى بملايين الدولارات لشركات أجنبية

تحقق الشرطة الإسرائيلية مع مسؤولَين كبيرَين سابقَين في شركة “شيكون آند بينوي”، بتهم تتعلق بالرشوة، وفق ما أفادت الشرطة و”هيئة الأوراق المالية”.

وقال بيان مشترك إن الشرطة تحقق في شكوك بأن الشركة قدمت رشاوى لمسؤولين في حكومات أجنبية للإسراع في تنفيذ مشروعات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في كينيا وغيرها من الدول.

وأضاف أن التحقيق يجري بالتعاون مع جهات أجنبية دون مزيد من التفاصيل، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وكانت مجموعة “شيكون آند بينوي”، كبرى شركات الإنشاءات الإسرائيلية، في شباط/ فبراير أن الشرطة اعتقلت 4 من الموظفين الحاليين والسابقين بإحدى الشركات التابعة لها في الخارج للتحقيق معهم للاشتباه في تورطهم برشاوى في أفريقيا.