مصدران: صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يبد رغبة في تمويل شراء “تسلا”

كشف مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” للأنباء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يبد رغبة في تمويل مقترح من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، لشراء الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، في صفقة بقيمة 72 مليار دولار، على الرغم من استحواذ الصندوق على حصة أقلية في الشركة هذا العام.

وأدهش الرئيس التنفيذي الأسواق المالية، يوم الثلاثاء الماضي، عندما قال على “تويتر”، “إنه يدرس صفقة للاستحواذ على جميع أسهم تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات، والتي طورت أول سيارة سيدان فارهة كهربائية بالكامل في العالم”.

وأضاف، “أنه أمن التمويل اللازم للمقترح، من دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل”.

ويرى مستثمرون ومحللون، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر “شريكًا تمويليًا طبيعيًا”، فبعيدًا عن استحواذه على حصة تقل قليلًا عن 5% في تسلا، فإن صندوق الثروة السيادي كان قد ضخ عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات التكنولوجيا، بما في ذلك 45 مليار دولار في صندوق “فيجن” التابع لسوفت بنك على مدى 5 سنوات.