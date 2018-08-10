“أرامكو” السعودية تعيّن خالد الدباغ نائب رئيس للشؤون المالية

وافق مجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية، على تعيين خالد الدباغ في منصب نائب الرئيس الأعلى للمالية خلفًا لعبد الله السعدان، الذي انتقل ليرأس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

كما وافق المجلس، على تعيين معتصم المعشوق في منصب مسؤول الخزانة في الشركة، بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس المختص بشؤون اكتتاب “أرامكو”، بحسب ما نقله موقع “العربية نت”، عن وكالة “بلومبيرغ”.

ولم تذكر المصادر التي تحدثت لوكالة “بلومبيرغ”، ما إذا كان المعشوق سيستمر في المنصبين معًا أم لا.

وتبحث الشركة حاليًا جميع خياراتها المالية من أجل الاستحواذ على حصة قد تتراوح بين 50 و70% في شركة الصناعات الأساسية “سابك”، والتي من المتوقع أن تكون من أكبر الاستحواذات في تاريخ السوق السعودية.