بعد نفيها سابقًا.. الخطوط الكويتية تؤكد دفعها تعويضًا لراكبة إسرائيلية

أوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، أن ما تم تداوله بين النشطاء بخصوص دفع تعويض للراكبة الإسرائيلية بعد رفض بيعها تذكرة سفر على إحدى رحلاتها من مطار هيثرو في لندن، بسبب جنسيتها، العام الماضي، هو اتفاق قضائي يقدم للمحكمة مقابل مبلغ مالي لسحب الدعوى من المحكمة.

وقالت الشركة، في بيان رسمي عبر حسابها في “تويتر”: “ما تم هو اتفاق قضائي يقدم للمحكمة مقابل مبلغ مالي هو (2195 جنيهًا إسترلينيًا) وقد سحبت الراكبة دعواها وتعهدت أمام المحكمة البريطانية التي تنظر الدعوى بعدم رفعها مجددًا، وهو إجراء متبع في المحاكم البريطانية وتم اتخاذه بناءً على رأي المستشارين القانونيين للخطوط الجوية الكويتية في بريطانيا”.

وأضافت الشركة، في بيانها، عقب ما أحدثته القضية من سجال بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “تؤكد الخطوط الجوية الكويتية على التزامها التام بتطبيق قوانين دولة الكويت في كافة تعاملاتها داخل الكويت وخارجها، واتخاذ كافة ما من شأنه الحفاظ على مصالحها”.

ويأتي البيان الرسمي للشركة عقب نفيها، في استفسار خاص لـ “إرم نيوز”، عبر “تويتر”، “لدفع تعويض للراكبة”، ليتم التوضيح في البيان أن ما تم هو اتفاق قضائي بدفع مبلغ مالي مقابل سحب الدعوى.

وكان عدد من النشطاء وبينهم حقوقيون قد طالبوا الشركة في وقت سابق بإصدار بيان رسمي حول القضية لمعرفة تفاصيلها بدقة وقيمة المبلغ الذي تم دفعه للراكبة الإسرائيلية، عقب تداول حسابات إسرائيلية لأرقام كبيرة مخالفة لقيمة المبلغ الرسمي الذي بيّنته الشركة.