ميناء طنجة المغربي يحتل المركز الأول أفريقيًا في استقبال الحاويات‎

حلّ ميناء طنجة المتوسط بالمملكة المغربية، في المرتبة الأولى كأكبر ميناء بأفريقيا، فضلًا عن المركزالـ45 عالميًا ضمن قائمة أكبر موانئ الحاويات بالعالم، حسب إحصائيات أصدرتها مجلة “كونتينير مانجمنت” المتخصصة.

وذكرت الصحيفة في آخر تصنيفاتها، أن “ميناء طنجة المتوسط يأتي ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات، من أصل 500 ميناء للحاويات بالعالم”.

وذكر تقرير للسلطة المينائية بمدينة طنجة شمال المغرب، أن “القدرة الاستيعابية لميناء طنجة 1، تبلغ 3 ملايين حاوية”، مؤكدًا على “أنه في عام 2017 تمت معالجة 3 ملايين و 312 ألفًا و 409 حاويات من حجم 20 قدمًا، أي بزيادة قدرها 11 في المائة عن القدرة الاستيعابية، وهو الأداء الذي اعتلى لست مراتب إضافية ليتصدر المرتبة 45 في هذا الترتيب العالمي”.

وعلى الصعيد الأفريقي، فإن ميناء طنجة المتوسط، جاء بالمرتبة الأولى كأول ميناء للحاويات، يليه ميناء بور سعيد في مصر (المرتبة 52 عالميًا) بمعالجة مليونين و 989 ألف حاوية، ثم ميناء دربن بجنوب أفريقيا (المرتبة 65) بمعالجة مليونين و 699 حاوية، كما حجز كل من ميناء لاغوس بنيجيريا (1,5 مليون حاوية) ومومباسا بكينيا (1,18 مليون حاوية) مكانًا لهما في هذا التصنيف العالمي.