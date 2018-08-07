صندوق الثروة السعودي يبني حصة في عملاق صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي السعودي، الذي يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنى حصة كبيرة في عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي بنى الحصة لم يكشف عن قيمتها، مرجحة أن تكون ما بين 3% إلى 5%، في أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية هذا العام.

وارتفع سهم تسلا نحو 5% إلى 357.91 دولار، بعدما أوردت الصحيفة البريطانية نبأ شراء السعودية حصة في الشركة الأمريكية.

يذكر أن سهم تسلا مرتفع بنحو 15% منذ بداية العام.