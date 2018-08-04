شركة “سكانيا” ترجح وقف بيع شاحناتها لإيران بسبب العقوبات الأمريكية

رجّح رئيس شركة سكانيا السويدية لصناعة الحافلات وقف بيع شاحناتها إلى إيران؛ بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران.

ونقل موقع “فردا” التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم السبت، عن رئيس شركة سكانيا، هنريك هينريكسون، قوله: “مع عودة العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن بيع شاحنات سكانيا إلى إيران سيتعرض للخطر”.

وأضاف هينريكسون أن “احتمال وقف بيع شاحنات سكانيا إلى إيران؛ بسبب العقوبات الأمريكية وارد جدًا”، مبينًا أن “سكانيا كانت من أوائل الشركات التي ذهبت إلى إيران بعد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2016 نتيجة إبرام الإتفاق النووي”.

وتابع أنه “ألغى الآن جميع الطلبيات من إيران لشراء الشاحنات حتى منتصف آب/أغسطس الجاري، ما لم نتمكن من تسليم طهران هذه الشاحنات، لأن مثل هذه الأوامر ستخضع لترخيص أمريكي جديد”.

وأوضح رئيس شركة سكانيا: “وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا اليوم، وإذا لم يتغير الوضع، سيتم المساس بالبيع”، منوهًا إلى أن “شركة سكانيا تبيع خمسة إلى ستة آلاف شاحنة وحافلة سنويًا إلى إيران، وهو ما يمثل 5% من المبيعات العالمية للشركة”.

وسكانيا هي شركة سويدية تصنع الأجهزة الثقيلة مثل الشاحنات الضخمة والحافلات، إضافة إلى محركات صناعية وبحرية، وينتمي هذا المصنع إلى المجموعة الألمانية فولكس فاغن آي جي.