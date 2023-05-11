"طيران الإمارات" تخصص 200 مليون دولار للحد من تأثير الوقود الأحفوري

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، إنها خصصت 200 مليون دولار لصندوق أبحاث يركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري، لأن تحقيق هدف الوصول لصافي انبعاثات صفري لن يكون ممكنا بالخيارات المتاحة حاليا.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن أكبر عائق أمام تقليل شركات الطيران لتأثيرها على البيئة حاليا هو الوقود.

وأضاف: "من الواضح أنه مع السبل المتاحة حاليا لشركات الطيران في ما يتعلق بتقليل الانبعاثات لن يتمكن قطاعنا من الوصول لهدف صافي انبعاثات صفري في الإطار الزمني المحدد".

وذكرت الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا، أن الأموال سيتم إنفاقها على مدى ثلاث سنوات، وأنها ستحدد شراكات تعقدها مع مؤسسات معنية بتقنيات الوقود والطاقة.