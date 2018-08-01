شركة اتصالات جنوب أفريقية توقف مشروعًا لها في إيران بسبب العقوبات

أعلنت شركة الاتصالات الجنوب أفريقية (MTN )، اليوم الأربعاء، وقف مشروع لها لتوسيع نطاق الألياف الضوئية ذات النطاق العريض في المدن الإيرانية، بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على البلاد.

وأكدت مصادر إيرانية في شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) لوكالة أنباء “تسنيم”، “أن شركة ام تي ن، التابعة لمجموعة جنوب أفريقيا الرائدة في توفير خدمات الهاتف الجوال، أوقفت مشروعًا لها بقيمة 750 مليون دولار الهدف منه توسيع نطاق الألياف الضوئية المحلية ذات النطاق العريض في المدن الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية”.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، “إن الخطة التي خططت لها الشركة لشراء جزء من أسهم شركة (إيرانيان نت) الإيرانية المملوكة للدولة قبل عام، بالإضافة إلى تمديد القروض الميسرة للشركة، لم تحرز تقدمًا كبيرًا”.

وأضافت “أن الحكومة الإيرانية التي تشارك في العواقب الاقتصادية للجزاءات وانخفاض قيمة العملة الوطنية، لم تتمكن من المساهمة في تمويل هذه الخطة التي بدأت شركة MTN الأفريقية الجنوبية بتنفيذها”.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة الإيرانية عن متحدث باسم شركة MTN قوله، إنه “من المقرر أن تقوم الشركة بتحديث مساهميها في الـ8 من آب/ أغسطس الجاري”، إذ يتوقع أن تفرض الإدارة الأمريكية، السبت المقبل، الجزء الأول من عقوبات على طهران تستهدف قطاعات مختلفة.

وتمتلك شركة MTN أكثر من 43 مليون مشترك في إيران حتى نهاية عام 2017، وإيران ثاني أكبر سوق لجنوب أفريقيا بعد نيجيريا.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 أي عقب دخول الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى حيز التنفيذ، تمكنت شركة MTN من نقل إيراداتها بقيمة مليار دولار من إيران، بعدما فشلت من تحويل هذا المبلغ خارج إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وفشلت شركة “إيرانيان نت” الحكومية التي تأسست عام 2011 في تنفيذ مشروع توسيع نطاق الألياف الضوئية المحلية ذات النطاق العريض، بسبب أزمة مالية ولم تتمكن الشركة من متابعة أنشطتها، فاضطرت إلى التعاون مع شركة MTN الجنوب أفريقية.