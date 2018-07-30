للحد من الضباب.. الصين تغلق ألف شركة تصنيع

أفادت صحيفة الشعب الصينية، اليوم الاثنين، بأن بكين ستغلق حوالي ألف شركة تصنيع بحلول عام 2020، في إطار برنامج يهدف للحد من الضباب الدخاني.

وقالت اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي، الحاكم، إن العاصمة ستركز على الصناعات الحيوية وصناعات التقنية العالية وستنسحب من الصناعات “العادية”.

وأضافت أن “المدينة رفضت طلبات تسجيل من 19500 شركة وأغلقت أو نقلت 2465 شركة متخصصة في الصناعات العادية”.

وتخطط الصين لتجريد بكين من التصنيع والصناعات الثقيلة إلى جانب نقل مقرات الجامعات وبعض الإدارات الحكومية إلى منطقة شيونغان الصناعية الجديدة بإقليم خبي.

وترغب الحكومة -أيضًا- في عمل شبكة مواصلات متكاملة وتوحيد المعايير في مجالات مثل: الخدمات الاجتماعية والتعليم لجعل إقليم خبي المعروف بصناعاته الثقيلة، أكثر جذبًا للمستثمرين.