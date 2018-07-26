ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي في مصر إلى 155.3 مليار جنيه

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي غير المواد البترولية إلى 155.3 مليار جنيه (8.6 مليار دولار) خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وأوضح الجهاز، أن الإنتاج الصناعي ارتفع خلال تلك الفترة عن الفترة التي سبقتها من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام لم تتحقق منذ سنوات.

وبّين الجهاز، في بيان له، أنَّ نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن ساهم بالنسبة الكبرى في قيمة الإنتاج الصناعي بنحو 19.6٪، فيما يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.7٪، ثم نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والألياف والخيوط الصناعية بنسبة 9.7٪.

ولفت إلى أن قيمة الإنتاج لصناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بلغت 30.4 مليار جنبه بنسبة زيادة قدرها 22.7% عن الفترة التي تسبقها، وذلك بسبب انتهاء فترة الصيانة لبعض خطوط الإنتاج فى بعض المصادر وزيادة الطلب على المنتجات.

وأشار إلى أنه بلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 29 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5.4%، بينما انخفضت قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة لتبلغ 3.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض قـدرهـا 16.7٪، بسبب انخفاض المبيعات المحلية والتصدير وتوقف بعض خطوط الإنتاج.