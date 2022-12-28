بعد إغلاق "ستاربكس".. العراق يلاحق العلامات التجارية "المزيفة"

وأفاد مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، بأن "هذه الحملة جاءت بعد إغلاق مقهى (ستاربكس) الشهير في بغداد، بعد رفع الشركة العالمية دعوى على الفرع في العراق كونه غير مرخص من قبلها".

إلى ذلك، أكد بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أنه "في ضوء التوجيهات، تحركت الأجهزة المختصة، وتثبتت من وجود عدد من المحال التجارية والنشاطات الاقتصادية تعمل تحت علامات تجارية مزيفة، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها".