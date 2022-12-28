بعد إغلاق "ستاربكس".. العراق يلاحق العلامات التجارية "المزيفة"
أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، بدء حملة أمنية لملاحقة العلامات التجارية العالمية "المزيفة" في البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق حقوق الملكية التجارية والفكرية وحقوق العلامات التجارية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجَّه الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات أفادت بفتح محال تجارية بالعاصمة بغداد تحمل اسم ماركات تجارية عالمية دون تراخيص قانونية".
وأفاد مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، بأن "هذه الحملة جاءت بعد إغلاق مقهى (ستاربكس) الشهير في بغداد، بعد رفع الشركة العالمية دعوى على الفرع في العراق كونه غير مرخص من قبلها".
إلى ذلك، أكد بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أنه "في ضوء التوجيهات، تحركت الأجهزة المختصة، وتثبتت من وجود عدد من المحال التجارية والنشاطات الاقتصادية تعمل تحت علامات تجارية مزيفة، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها".
وأضاف "تهيب الجهات الحكومية المعنية بتطبيق حقوق الملكية التجارية والفكرية وحقوق العلامات التجارية، وتؤكد لجميع المستثمرين المحليين ضرورة استحصال الموافقات الأصولية من أصحاب العلامات والماركات العالمية.
وتابع "تشدد الجهات الحكومية أيضًا على أن التعدي على هذه الحقوق يعد خرقًا للقانون، وجريمة تسيء إلى بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، كما إنها تسيء إلى سمعة العراق وقدرته على جذب كبريات الشركات والمؤسسات ذات العلامات والماركات المسجلة عالميًّا".