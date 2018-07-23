ارتفاع الاستثمار الأجنبي في بريطانيا خلال أول عام كامل بعد قرار الانفصال

أظهرت بيانات رسمية، يوم الإثنين، أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا زادت بأضعف وتيرة في 8 سنوات لكنها ظلت مرتفعة في عام 2017، أول سنة كاملة بعد أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاستثمار الطويل الأجل في بريطانيا من رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بلغ 1.564 تريليون جنيه إسترليني، ما يعادل 2.06 تريليون دولار، بزيادة قدرها 12 مليار جنيه أو 0.8% مقارنة مع عام 2016.

وتلك أضعف وتيرة للنمو منذ الركود العالمي في عام 2009، وتقل كثيرًا عن الزيادة البالغة نحو 15% تقريبًا المسجلة في عام 2016، والتي دعمتها بضع صفقات استحواذ كبيرة.

لكن مكتب الإحصاءات البريطاني، قال إن الزيادة المسجلة العام الماضي غير بعيدة كثيرًا عن الزيادات المسجلة في أعوام 2013 و2014 و2015.

وأدت الضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في آذار/ مارس القادم، إلى تباطؤ نمو استثمارات الشركات في البلاد، وفقًا لبنك إنجلترا المركزي.

لكن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بعد الاستفتاء الذي أُجري في عام 2016 زاد جاذبية الشركات في البلاد للمستثمرين الأجانب.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الشركات والمستثمرين البريطانيين سجلوا في العام الماضي أول زيادة صافية في الاستثمار الأجنبي المباشر منذُ عام 2011 بما يعكس زيادة في أسعار النفط والسلع الأولية ونمو الاقتصاد العالمي.