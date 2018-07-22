الكويت تدعو الشركات للمشاركة بمشروعات كهرباء ومياه جديدة

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية، اليوم الأحد، الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لإبداء الرغبة في الاستثمار بمشروعات محطات جديدة للكهرباء وتحلية المياه في الكويت في موعد أقصاه الـ 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الهيئة القول، إن هذه المشروعات الجديدة تشمل المرحلة الأولى لمحطة الخيران والمرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وسيتم تنفيذها “وفقًا لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل”.

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع ويديرها الشريك الإستراتيجي من القطاع الخاص، بحيث تُقدم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقًا لعقود بين الطرفين.