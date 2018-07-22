لسد العجز.. الكويت تستعين بمعلمين ومعلمات من مصر وفلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت، الأحد، عن توجهها للاستعانة بمعلمين ومعلمات من مصر وفلسطين، لسد احتياجات الوزارة وتوفير العدد المطلوب من المعلمين، في ظل حاجتها إلى نحو 600 معلم ومعلمة خلال العام الدراسي الجديد 2018 – 2019 .

وجاء التوجه الكويتي هذا عقب عدم إمكانية توفير العدد المطلوب من معلمي الأردن وتونس، إذ من الممكن قيام الوزارة الكويتية بإيفاد بعثتين إلى مصر وفلسطين، للتعاقد مع معلمين ومعلمات لسد الاحتياجات المطلوبة.

وحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية، كانت وزارة التربية والتعليم الكويتية أعلنت عن إرسال لجنتين إلى تونس والأردن خلال الفترة من الـ15 إلى الـ19 من تموز/يوليو الجاري؛ للتعاقد مع معلمين ومعلمات لتغطية احتياجات العام الدراسي الجديد.

وتمكنت اللجنتان من التعاقد مع 71 معلمًا ومعلمة تربية بدنية من تونس، و85 معلما في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا واللغة الإنجليزية من الأردن، في حين مازالت الحاجة الماسة إلى نحو 444 معلمًا ومعلمة، لسد الاحتياجات المطلوبة.